СКР: рассматриваются две версии обрушения кровли на ЗиКе

После обрушения кровли в здании Машиностроительного завода им. М.И. Калинина (ЗиК) следователи начали искать причину ЧП. При этом силовики уже выдвинули две основные версии инцидента.

Как сообщил "ОГ" заместитель генерального директора предприятия, депутат Екатеринбургской городской думы Александр Косинцев, сотрудники ведомства из обломков собирают кровлю.

— Методика работы у них такая: все фрагменты должны быть аккуратно изъяты из помещения, выложены на площадке. После чего будет определено, где произошло обрушение и что стало его причиной. Они восстанавливают картину произошедшего — в этом заключаются следственные действия. Сейчас на площадке находится тяжёлая техника и краны, с помощью которых извлекаются крупные фрагменты, — рассказал Косинцев.

Сотрудники ведомства, как сообщает СУ СКР по Свердловской области, выдвинули две основные версии произошедшего: усталость металла и нарушение правил безопасности при ведении работ.

Сам Александр Косинцев затруднился пояснить, почему могло произойти обрушение. Представитель завода предложил дождаться окончания следствия — тогда и назовут точную причину инцидента, поскольку это необходимо и для самого предприятия. По словам Косинцева, многие производственные корпуса были построены в годы войны и послевоенное время. Поэтому нужно проверить и другие здания.

— У нас постоянно такая работа ведётся — есть соответствующие подразделения. Сейчас с ними следователи работают и пытаются выяснить какая работа проводилась по корпусам, — добавил Александр Косинцев.

Напомним, инцидент произошёл в среду, 9 ноября. Около 13:25 в Екатеринбурге произошло обрушение бетонных перекрытий между 42-м и 10-м цехами. По первоначальной версии, крыша провалилась под тяжестью снега. По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП. В результате обрушения кровли четыре человека погибли и ещё 14 получили травмы, а следователи возбудили уголовное дело.

Евгений Куйвашев провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения бетонных перекрытий между производственными цехами завода. В свою очередь руководство концерна приняло решение оказать помощь семьям пострадавших и погибших работников завода.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области