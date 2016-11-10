Александр Высокинский выступит с лекцией перед преподавателями и студентами Уральского института управления РАНХ и ГС

10 ноября 2016, 12:53

10 ноября.16:30. Заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский выступит с лекцией перед преподавателями и студентами Уральского института управления РАНХ и ГС.

Лекция будет посвящена стратегическому развитию Свердловской области и муниципальных образований в современных условиях. Мероприятие пройдет в зале заседаний ученого совета института (улица 8 марта, 66).

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