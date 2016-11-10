Андрей Альшевских: "Все фракций Госдумы позитивно высказываются об итогах выборов в США"

Как сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом "ОГ" депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, представители всех фракций нижней палаты российского парламента положительно оценивают результаты президентских выборов в США.

— С победой Дональда Трампа мои коллеги связывают надежды на выстраивание конструктивного диалога между Россией и Америкой по важнейшим вопросам международных отношений, — сказал Андрей Альшевских. — Но для меня лично самой интересной особенностью избирательной кампании в США стала весьма напряжённая борьба между двумя кандидатами. Ведь до последнего момента большинство американских политологов и социологов предрекало победу Хиллари Клинтон. В этом смысле реальный результат голосования, я думаю, шокировал многих. Безусловно, здесь сказалась и специфика американской избирательной системы. Ведь Хиллари Клинтон получила больше голосов избирателей, чем её конкурент. Однако по голосам выборщиков в итоге победу одержал Дональд Трамп. Меня, кстати, очень удивила информация о том, что в Америке около 40% избирателей проголосовали досрочно. Тут налицо классическая "политика двойных стандартов". Если бы столько же россиян проголосовало досрочно на наших выборах, мировые СМИ тут же начали бы трубить о нарушениях. А в США такая ситуация всем кажется нормальной. Это лишний раз доказывает то, что российская избирательная система, вопреки доводам наших критиков, более демократична, чем в Америке. У нас каждый голос избирателя, действительно, имеет огромное значение.