Андрей Альшевских: "Все фракций Госдумы позитивно высказываются об итогах выборов в США"
10 ноября 2016, 13:19 / Политика
Как сообщил в телефонном разговоре с корреспондентом "ОГ" депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, представители всех фракций нижней палаты российского парламента положительно оценивают результаты президентских выборов в США.
— С победой Дональда Трампа мои коллеги связывают надежды на выстраивание конструктивного диалога между Россией и Америкой по важнейшим вопросам международных отношений, — сказал Андрей Альшевских. — Но для меня лично самой интересной особенностью избирательной кампании в США стала весьма напряжённая борьба между двумя кандидатами. Ведь до последнего момента большинство американских политологов и социологов предрекало победу Хиллари Клинтон. В этом смысле реальный результат голосования, я думаю, шокировал многих. Безусловно, здесь сказалась и специфика американской избирательной системы. Ведь Хиллари Клинтон получила больше голосов избирателей, чем её конкурент. Однако по голосам выборщиков в итоге победу одержал Дональд Трамп. Меня, кстати, очень удивила информация о том, что в Америке около 40% избирателей проголосовали досрочно. Тут налицо классическая "политика двойных стандартов". Если бы столько же россиян проголосовало досрочно на наших выборах, мировые СМИ тут же начали бы трубить о нарушениях. А в США такая ситуация всем кажется нормальной. Это лишний раз доказывает то, что российская избирательная система, вопреки доводам наших критиков, более демократична, чем в Америке. У нас каждый голос избирателя, действительно, имеет огромное значение.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18 часов назад
Алексей Пьянков отказался снова возглавить МУГИСО
Губернатор Евгений Куйвашев назначил вице-губернатора Сергея Зырянова и.о. главы МУГИСО. Алексей Пьянков, которому было предложено вернуться в правительство на эту должность, обратился к главе региона с заявлением о невозможности исполнения обязанностей министра до снятия с него всех обвинений.
18 часов назад
«Образ Клинтон как политика испортили антироссийские тезисы»
Вчера в США подвели итоги выборов президента. Победил Дональд Трамп. Мы спросили уральцев, на какие мысли их натолкнули ход и итоги выборной кампании.
8 ноября 2016
Главой Артёмовского ГО хотят стать шесть кандидатов
На конкурс по выборам главы Артёмовского ГО заявились шесть кандидатов. Примечательно, что действующего мэра Ольги Кузнецовой и экс-сити-менеджера Татьяны Поздняк среди них нет.
8 ноября 2016
В регионе сформировано новое правительство
Губернатор представил своих заместителей и поставил им задачи
7 ноября 2016
Валерий Язев нашел себе новую «ОПОРУ»
У свердловского отделения «Опоры России» — единственного в стране территориального подразделения общественной организации, где руководитель не менялся никогда, появится новый председатель. Евгений Артюх покинет пост руководителя и перейдёт в попечительский совет.
7 ноября 2016
На пост главы областного минфина предложена Галина Кулаченко, а минсоцполитики — Андрей Злоказов
Губернатор Владимир Куйвашев внёс в Заксобрание Свердловской области предложение назначить Галину Кулаченко на пост областного министра финансов, а Андрея Злоказова на должность регионального министра социальной политики.
7 ноября 2016
На посты первых вице-губернаторов Евгений Куйвашев предложил Владимира Тунгусова и Алексея Орлова
Губернатор Евгений Куйвашев внёс в Законодательное собрание Свердловской области свои предложения по кандидатурам на ключевые посты в региональном правительстве.
2 ноября 2016
Дмитрий Ионин станет секретарём свердловского отделения эсеровм
Такое решение принято по итогам заседания бюро совета. Других претендентов на эту должность не было, рассказал «ОГ» сам депутат областного Заксобрания.
2 ноября 2016
Свердловскую область возглавил будущий президент страны
40 лет назад (в 1976 году) на пленуме Свердловского обкома КПСС первым секретарём был избран 45-летний Борис Ельцин, до этого менее года занимавший пост всего лишь секретаря обкома по строительству.
1 ноября 2016
У «СуперСтроя» начали арестовывать имущество
Арбитражный суд Свердловской области вынес два определения по принятию обеспечительных мер по иску Сбербанка России против ООО «Арсенал Трейд» (входит в группу компаний «Трест СКМ»)