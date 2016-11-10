Виктор Шептий: "Антироссийские выступления уменьшали шансы Клинтон"
10 ноября 2016, 13:38 / Политика
Глава Свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий прокомментировал итоги состоявшихся в США президентских выборов.
- Кампания в США удивила тем, как набросились на Россию действующий американский президент и кандидат в президенты. Все их аргументы против Дональда Трампа сводились к противопоставлению с Путиным, - рассказал Виктор Шептий корреспондентам "ОГ". - Не исключаю, что Владимир Владимирович сегодня в США популярнее его оппонентов. По-моему, антироссийские выступления Хиллари Клинтон только уменьшали её шансы. Но не потому, что Трамп за Путина, или Путин, как сообщали американские СМИ, помогал Трампу, а потому, что нельзя строить свою избирательную кампанию исключительно на противопоставлении.
С мнениями других известных уральцев о результатах выборов в США вы можете ознакомиться в № 209 (8018) "Областной газеты" от 10 ноября 2016 года.
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