Виктор Шептий: "Антироссийские выступления уменьшали шансы Клинтон"

Глава Свердловского регионального отделения "Единой России" Виктор Шептий прокомментировал итоги состоявшихся в США президентских выборов.

- Кампания в США удивила тем, как набросились на Россию действующий американский президент и кандидат в президенты. Все их аргументы против Дональда Трампа сводились к противопоставлению с Путиным, - рассказал Виктор Шептий корреспондентам "ОГ". - Не исключаю, что Владимир Владимирович сегодня в США популярнее его оппонентов. По-моему, антироссийские выступления Хиллари Клинтон только уменьшали её шансы. Но не потому, что Трамп за Путина, или Путин, как сообщали американские СМИ, помогал Трампу, а потому, что нельзя строить свою избирательную кампанию исключительно на противопоставлении.