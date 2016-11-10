На Ботанике сегодня утром сгорела иномарка

В Екатеринбурге продолжают гореть машины. На улице Академика Шварца сегодня утром, 10 ноября, полностью сгорел автомобиль Ford Mondeo, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Тревожный сигнал о пожаре в Чкаловском районе поступил в 10:49 утра. На площади шесть квадратных метров сгорел моторный отсек, кузов и салон автомобиля Ford Mondeo. В тушении возгорания были задействованы 11 пожарных и две единицы техники. Спасатели полностью потушили пламя в 11:26.

Добавим, в Екатеринбурге с начала 2016 года сгорело более 120 машин. Так, в конце октября в уральской столице огонь уничтожил три автомобиля.