На Ботанике сегодня утром сгорела иномарка

Сюжет
Поджигатели
В Екатеринбурге с начала года сгорели 213 машин, в том числе 157 автомашин были подожжены. «Областная газета» разбирается в проблеме.
15 часов назад
Свердловские власти построили для себя гостиницу в лесу
80 лет назад на берегу Верх-Сысертского пруда (на нынешней территории природного парка «Бажовские места») появился первый на Урале Дом охотника.
20 часов назад
При обрушении крыши на ЗиКе погибли четыре человека
9 ноября, днём на заводе имени Калинина в Екатеринбурге произошло обрушение бетонных перекрытий между 42-м и 10-м цехами. В результате инцидента 4 человека погибли и 14 получили различные травмы. По этому факту возбуждено уголовное дело.
21 час назад
Обеспечьте растения зимней «одеждой»
Некоторые виды садовых растений страдают от морозов, особенно если зима выдаётся малоснежной.
21 час назад
От непрошеных гостей
Как уберечь зимой свою дачу от лихих людишек
21 час назад
Утеплять ли загородный дом?
Одна из неизбежных опасностей, поджидающих садоводов зимой, – это мороз. Он может навредить как садовому домику и имуществу, так и многолетним растениям на грядках. По прогнозам синоптиков, эта зима на Среднем Урале будет в среднем холоднее, чем две предыдущие. Стабильные -20 в январе и феврале могут серьёзно проморозить деревянный дачный домик, к этому надо быть готовым.
21 час назад
И деревья спасены, и зайцы целы
В стремлении сберечь садовые растения не стоит губить лесных гостей. Защита от зайцев, способных подгрызть дачные посадки, не должна им навредить.
21 час назад
Подкармливать птиц зимой в саду надо регулярно
С наступлением холодов и установлением снежного покрова стоит задуматься о корме для насекомоядных пернатых: синицах, поползнях, пищухах, дятлах. Все они остаются зимовать у нас на Урале, и нередко именно садоводы помогают им выжить в холода.
21 час назад
Погреб тоже нужно подготовить!
Перед морозами требуют внимания и подземные помещения.
21 час назад
Лопаты в руки – и вперёд!
Хорошая метель может буквально за несколько часов укрыть участок толстым слоем снега, превратив его в один большой сугроб.
23 часа назад
29 новых налогов
В 2017 году в Скипидарске будут введены новые налоги, пошлины и сборы.