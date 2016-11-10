Два свердловских самбиста отправились на чемпионат мира

Два самбиста из верхнепышминского клуба УГМК - четырёхкратный чемпион планеты Илья Хлыбов (весовая категория до 62 кг) и трёхкратный призёр Аймерген Аткунов (до 57 кг) - включены в состав сборной России, которая примет участие в чемпионате мира, стартующем завтра в болгарской Софии.

Аймерген Аткунов выйдет на ковёр 12 ноября, в субботу. Илья Хлыбов выступит в заключительный день соревнований, 13 ноября.