В УрГАУ пройдёт полуфинал турнира Екатеринбурга по шахматам

11 ноября.17:00. В Уральском аграрном университете состоится полуфинал турнира Екатеринбурга по шахматам.

Формат соревнований – семь туров по быстрым шахматам. В турнире примут участие 30 шахматистов – мастера спорта, мастера шахматной федерации ФИДЕ. Проводит соревнования президент федерации шахмат и шашек Екатеринбурга Владимир Маслов.

Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Тургенева, 23.