В УрГАУ пройдёт полуфинал турнира Екатеринбурга по шахматам
10 ноября 2016, 14:03
11 ноября.17:00. В Уральском аграрном университете состоится полуфинал турнира Екатеринбурга по шахматам.
Формат соревнований – семь туров по быстрым шахматам. В турнире примут участие 30 шахматистов – мастера спорта, мастера шахматной федерации ФИДЕ. Проводит соревнования президент федерации шахмат и шашек Екатеринбурга Владимир Маслов.
Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Тургенева, 23.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать