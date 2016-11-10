В УрГАУ пройдёт полуфинал турнира Екатеринбурга по шахматам

10 ноября 2016, 14:03

11 ноября.17:00. В Уральском аграрном университете состоится полуфинал турнира Екатеринбурга по шахматам.

Формат соревнований – семь туров по быстрым шахматам. В турнире примут участие 30 шахматистов – мастера спорта, мастера шахматной федерации ФИДЕ. Проводит соревнования президент федерации шахмат и шашек Екатеринбурга Владимир Маслов.

Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Тургенева, 23.

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