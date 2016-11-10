Роструд начал проверку по факту обрушения кровли на ЗиКе

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) начал проверку по факту гибели четырёх человек на Машиностроительном заводе имени Калинина. Об этом сообщается на сайте ведомства.

—В ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" будет организована проверка соблюдения трудового законодательства. В случае выявления нарушений виновные будут привлечены к ответственности, — отметил руководитель Роструда Всеволод Вуколов.

Ведомство начало расследование трагедии на производстве, по итогам которого подготовит документы для страховых выплат семьям погибших работников и пострадавшим.

Напомним, 9 ноября в первой половине дня в Екатеринбурге произошло обрушение бетонных перекрытий между 42-м и 10-м цехами. По первоначальной версии, крыша провалилась под тяжестью снега. В результате обрушения кровли четыре человека погибли и ещё 14 получили травмы, а следователи возбудили уголовное дело. Глава региона Евгений Куйвашев провёл заседание оперативного штаба по ликвидации последствий обрушения бетонных перекрытий между производственными цехами завода. В свою очередь руководство концерна приняло решение оказать помощь семьям пострадавших и погибших работников завода.

СКР на следующий день после трагедии на производстве выдвинул две основные версии произошедшего: усталость металла и нарушение правил безопасности при ведении работ.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области