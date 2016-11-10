В Екатеринбургском музее изобразительных искусств пройдёт выставка "Миша Брусиловский. Живопись"

10 ноября 2016, 14:29

15 ноября.16:00. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств состоится пресс-показ выставки "Миша Брусиловский. Живопись".

На выставке "Миша Брусиловский. Живопись" зрители увидят не только масштабные сюжетные картины, но и небольшие камерные портреты, созданные в разные годы - с 1960-х по сегодняшнее время. В основном они посвящены библейским и мифологическим сюжетам, таким как: "Благовещение", "Несение креста", "Бегство в Египет", "Тайная вечеря", "Поцелуй Иуды", "Пётр и петух", "Каин и Авель", "Суд Соломона", "Сусанна и старцы" и другие.

Сама выставка будет работать с 16 ноября по 11 декабря.

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