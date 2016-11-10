Губернатор дал поручения областному правительству в связи с происшествием на ЗиКе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил своему заместителю Сергею Швиндту проанализировать причины обрушения в одном из цехов Машиностроительного завода им. М.И. Калинина и подготовить совещание по вопросам обеспечения безопасности на промышленных, строительных и инфраструктурных объектах.

Как сообщает департамент информполитики главы региона одновременно принято решение о выделении из бюджета предприятия денежной компенсации людям, пострадавшим из-за этого ЧП, а также семьям погибших. Предприятие берёт на себя расходы на погребение погибших. Их семьям будет выделено по 1 млн рублей. Ещё 1 млн рублей перечислен горбольнице № 23, где сейчас лечатся пострадавшие. Для человека, получившего наиболее серьёзные травмы, будет выделена компенсация в 500 тыс. рублей. Другие пострадавшие получат компенсацию причинённого вреда здоровью по 100 тыс. рублей.