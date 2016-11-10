Губернатор наградил Александра Маслякова знаком "За заслуги перед Свердловской областью"

Губернатор Евгений Куйвашев наградил президента международного союза КВН Александра Маслякова и ещё троих уроженцев Среднего Урала региональным знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью". Эти документы будут опубликованы в завтрашнем номере "ОГ".

Напомним, Александр Масляков родился в 1941 году в Свердловске. С 1964 года он на протяжении многих десятилетий был ведущим телепередачи "Клуб весёлых и находчивых". В 1990 году основал и возглавил Телевизионное творческое объединение "АМиК" ("Александр Масляков и компания"), которое по сей день снимает телепередачу "КВН". Как говорится в указе губернатора, Александр Масляков отмечен знаком "За заслуги перед Свердловской областью" III степени за особые заслуги в сфере социального развития нашего региона.

Одновременно с известным телеведущим и продюсером таким же региональным знаком отличия награждены директор по стратегическим вопросам Свердловского инструментального завода Вячеслав Медведев и руководитель Дирекции лесных парков Вадим Александров. А исполняющий обязанности директора санатория "Обуховский" Альберт Макарян отмечен знаком "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.