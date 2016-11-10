Екатеринбурженка вошла в десятку лучших директоров школ России

Директор екатеринбургской гимназии №37 Светлана Трухина попала в десятку финалистов Всероссийского конкурса "Директор школы-2016". Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Кроме Светланы Трухиной за звание лучшего руководителя образовательного учреждения будут бороться представители Краснодарского края Андрей Шевченко и Галина Власова, петербурженка Виктория Андросова, казанцы Диляра Каримова и Айдар Шамсутдинов, жительница Красноярска Татьяна Дебелова, педагог из Самары Сергей Копытин, директор "Лицей № 1 им. А.С. Пушкина" Томска Надежда Селиванова и глава МАОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа - детский сад № 72 Калининграда Елена Лебедева.

Участники получили такое первое задание:"Представьте, что вы получили полный кредит доверия от начальства и общества и карт-бланш на 2 года. Изменится ли ваша деятельность в этой ситуации? Какие управленческие решения вы будете принимать в эти 2 года? Как изменится ваша школа за это время?". Победителя Всероссийского конкурса определят в пятницу, 11 ноября.

Напомним, в октябре в финал конкурса вышли четыре екатеринбурженки: директор школы №16 Любовь Безбородько, руководитель гимназии №104 Татьяна Галимова, глава школы №102 Наталья Смирнова и представитель гимназии №37 Светлана Трухина. Однако во второй тур попала только руководитель гимназии №37 Трухина.

Фото: www.facebook.com/swetlana.truchina