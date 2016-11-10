11 ноября. 11:00. В пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвящённая ограничению поставок продовольствия в Свердловскую область.

Руководитель Управления Россельхознадзора по Свердловской области Игорь Тухбатов, заместители руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Светлана Терехова и Наталья Банникова расскажут о ликвидации "санкционной" плодоовощной и мясной продукции, о мерах профилактики и результатах проведенных проверок по выявлению зараженных вирусами продуктов.