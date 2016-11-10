В технопарке высоких технологий Свердловской области "Университетский" состоится защита инновационных проектов

10 ноября 2016, 15:34

11 ноября. 12:00. В технопарке высоких технологий Свердловской области "Университетский" состоится защита инновационных проектов в формате телемоста.

 Экспертное жюри Фонда содействия инновациям (известный как "Фонд Бортника") оценит проекты тематического направления «Новые приборы и аппаратные комплексы» в режиме видеоконференции между Москвой и Екатеринбургом.

В мероприятии примут участие: директор технопарка высоких технологий "Университетский" Денис Скоморохов, представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере на Урале Вадим Мезенин.

Молодые инноваторы из Екатеринбурга, Первоуральска и Нижнего Тагила представят для экспертной оценки восемь проектов. В числе заявленных проектов: "Разработка прибора для получения инертных газов высокой чистоты", "Создание системы повышения эффективности качества диагностики микротрещин в трубопроводах, железобетонных конструкциях и узлах зданий" и другие.

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