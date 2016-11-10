Заявление "Альфа-Банка" о банкротстве УВЗ признано необоснованным

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел заявление АО "Альфа-Банк" о вступлении в дело о признании "о вступлении в дело о признании акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" банкротом. Заявление было признано необоснованным, производство по делу прекращено, сообщили в Арбитражном суде.

Как следует из опубликованного на сайте суда определения по делу, "Альфа-Банк" сам попросил оставить его заявление без рассмотрения и вернуть уже выплаченную государственную пошлину из федерального бюджета.

- Отказать акционерному обществу "Альфа-Банк" во введении наблюдения в отношении акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского", - говорится в определении суда. - Производство по делу о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" прекратить. Возвратить акционерному обществу "Альфа-Банк" из федерального бюджета государственную пошлину в размере 6 000 рублей.

Напомним, в конце сентября были подписаны мировые соглашения относительно погашения долга, превышающего 7,3 млрд рублей и 30,2 млн долларов. Эту сумму УВЗ намерен оплатить за счёт кредита от "Газпромбанка". Задолженность образовалась за счёт дочерних предприятий УВЗ — ООО "ЧТЗ-Уралтрак" и АО "Уралтрансмаш".

Между тем, как сообщили в пресс-службе арбитража, существует ещё одно заявление "Альфа-Банка", в котором фигурирует входящее в структуру корпорации УВЗ АО "Уралстрансмаш". Однако по данному делу информация является закрытой, и определение суда опубликовано не будет.