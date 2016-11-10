В Красноуральске открылась новая офтальмологическая клиника

В Красноуральске открылось представительство Екатеринбургского МНТК "Микрохирургия глаза".

Как сообщает департамент информполитики губернатора, новая клиника построена при финансовой помощи УГМК-Холдинга, а также при поддержке губернатора Евгения Куйвашева и областного минздрава.

Представительство Екатеринбургского МНТК "Микрохирургия глаза" в Красноуральске оснащено самым современным оборудованием. Причём, по словам главы областного минздрава Игоря Трофимова, 98% медпомощи там будет оказываться в рамках программы госгарантий. В новой клинике смогут лечиться не только красноуральцы, но и жители Верхней Туры, Нижней Туры, Качканара, Кушвы и других расположенных поблизости населённых пунктов.