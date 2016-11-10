Пресс-тур на екатеринбургское предприятие "Уралтехпромсервис"

10 ноября 2016, 16:13

 11 ноября. 10:15. Состоится пресс-тур на предприятие "Уралтехпромсервис", которое производит уникальные детали, необходимые в металлургии и машиностроении.

 Компания стала победителем конкурса на получение субсидий для производственных и сельскохозяйственных предприятий от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Всего на субсидии в 2016 году выделено 158 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов, из них 92 миллиона получат предприятия по итогам дополнительного приёма заявок.

Полученную субсидию компания планирует вложить в приобретение нового станка для того, чтобы увеличить количество и разнообразие производимых деталей. Предприятие занимает уникальную нишу – производит на заказ запчасти и детали различных сложных форм и конструкций, чтобы заменить вышедшие из строя. Данное предприятие – пример сотрудничества крупного и малого бизнеса.

В ходе пресс-тура планируется посещение производственного цеха, получение комментариев от руководства предприятия и областного фонда поддержки предпринимательства.

 Предприятие находится по адресу: Екатеринбург, улица Дагестанская, 41.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше