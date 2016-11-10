Пресс-тур на екатеринбургское предприятие "Уралтехпромсервис"

11 ноября. 10:15. Состоится пресс-тур на предприятие "Уралтехпромсервис", которое производит уникальные детали, необходимые в металлургии и машиностроении.

Компания стала победителем конкурса на получение субсидий для производственных и сельскохозяйственных предприятий от Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Всего на субсидии в 2016 году выделено 158 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов, из них 92 миллиона получат предприятия по итогам дополнительного приёма заявок.

Полученную субсидию компания планирует вложить в приобретение нового станка для того, чтобы увеличить количество и разнообразие производимых деталей. Предприятие занимает уникальную нишу – производит на заказ запчасти и детали различных сложных форм и конструкций, чтобы заменить вышедшие из строя. Данное предприятие – пример сотрудничества крупного и малого бизнеса.

В ходе пресс-тура планируется посещение производственного цеха, получение комментариев от руководства предприятия и областного фонда поддержки предпринимательства.

Предприятие находится по адресу: Екатеринбург, улица Дагестанская, 41.