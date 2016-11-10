В Екатеринбурге пройдёт благотворительная акция "Всем миром"

12 ноября. 10:00. Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии проведет в гипермаркете "Магнит" благотворительную акцию "Всем миром".

С 10:00 до 20:00 сёстры милосердия и добровольцы с радостью и благодарностью будут принимать от неравнодушных горожан пожертвования для подопечных Православной службы милосердия:

предметы личной гигиены (памперсы, одноразовые пелёнки, салфетки, зубную пасту, мыло, туалетную бумагу, шампунь);

средства по уходу за малышами;

развивающие игрушки;

канцелярские товары;

детское питание;

сладости;

одежду и обувь.

Если вы хотите принять участие в акции в качестве добровольца или у вас есть вопросы о том, чем вы ещё можете помочь, звоните по телефону: +7 (908) 908-52-15 (Наталия).

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Кирова, 33.