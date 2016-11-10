В Екатеринбурге пройдёт благотворительная акция "Всем миром"

10 ноября 2016, 17:03

12 ноября. 10:00. Православная служба милосердия Екатеринбургской епархии проведет в гипермаркете "Магнит" благотворительную акцию "Всем миром".

С 10:00 до 20:00 сёстры милосердия и добровольцы с радостью и благодарностью будут принимать от неравнодушных горожан пожертвования для подопечных Православной службы милосердия:

  • предметы личной гигиены (памперсы, одноразовые пелёнки, салфетки, зубную пасту, мыло, туалетную бумагу, шампунь);
  • средства по уходу за малышами;
  • развивающие игрушки;
  •  канцелярские товары;
  • детское питание;
  •  сладости;
  •  одежду и обувь.

Если вы хотите принять участие в акции в качестве добровольца или у вас есть вопросы о том, чем вы ещё можете помочь, звоните по телефону: +7 (908) 908-52-15 (Наталия).

Мероприятие состоится по адресу: Екатеринбург, улица Кирова, 33.

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