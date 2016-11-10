"Алмаз-Антей" объявил на заводе имени Калинина день траура

10 ноября 2016, 16:38 / Общество

В связи с трагедией, произошедшей в минувшую среду, 9 ноября, на Машиностроительном заводе имени М.И Калинина в Екатеринбурге объявлен траур. Как сообщила пресс-служба концерна "Алмаз-Антей", в структуру которого входит предприятие, руководство, коллектив и профсоюз выражают соболезнования родным и близким погибших.

- Произошла ужасная трагедия, погибли люди, - отметил генеральный директор Концерна ВКО "Алмаз-Антей" Я.В. Новиков. - Мы скорбим вместе с семьями погибших. Они были грамотными и ответственными специалистами, порядочными людьми, которых волновала судьба родного предприятия. Каждый работник переживает случившееся как личную трагедию.

Напомним, в результате обрушения крыши 42-м и 10-м цехами на МЗиКе погибли 4 и пострадали 14 человек. По первоначальной версии, крыша провалилась под тяжестью снега, однако сейчас приоритетными версиями являются две основные версии произошедшего: усталость металла и нарушение правил безопасности при ведении работ. 

Уже сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил своему заместителю Сергею Швиндту проанализировать причины обрушения в одном из цехов Машиностроительного завода им. М.И. Калинина. Одновременно принято решение о выделении из бюджета предприятия денежной компенсации людям, пострадавшим из-за ЧП, а также семьям погибших. Предприятие берёт на себя расходы на погребение погибших. 

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