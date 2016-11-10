Свердловские единороссы проведут выборы своего руководства 24 декабря

Отчётно-выборная конференция Свердловского регионального отделения "Единой России" состоится 24 декабря.

Как сообщает пресс-служба "ЕР", такое решение принято сегодня на заседании регионального политического совета "ЕР".

— Решение Президиума Генерального совета партии определило, что отчётно-выборные конференции первичных, местных и региональных отделений будут проводиться до 14 января 2017 года, — прокомментировал секретарь Свердловского регионального отделения "ЕР" Виктор Шептий.

Напомним, речь идёт о перевыборах руководства первичных, местных и региональных отделений "ЕР" по всей стране. Свердловчане намерены провести общие собрания первичных отделений с 25 ноября до 12 декабря, а конференции местных отделений — с 25 ноября по 17 декабря.