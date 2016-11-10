В 2017 году в Екатеринбурге ожидается дефицит бюджета

Ожидаемый дефицит городского бюджета в 2017 году составит 866 миллионов рублей - 5% от объёма доходов, пишет пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Планируемые доходы городской казны в следующем году составят 33 млрд 264 млн руб., расходы - 34 млрд 130 млн руб. Основными источниками доходов бюджета традиционно станут налоги (на доходы физических лиц, на вменённый доход, земельный) и поступления от аренды за неразграниченные земли и реализацию иного имущества.

Главный финансовый документ уральской столицы сохранит основные параметры 2016 года, в том числе социальную направленность. Расходы на образование составят 52,3%, на социальную политику - 10,9%, на культуру - 2,8%, на здравоохранение - 2,7%.

- Бюджет вносится на три года - это признак стабильности экономики. В прошлый раз мы принимали бюджет на один год. Трёхлетнее планирование бюджета дает право заключать долгосрочные контракты и планировать долгосрочные инвестиции. В следующем году мы хотели бы сохранить объёмы финансирования дорожного ремонта и строительства на уровне не ниже текущего года. Также нам предстоят инвестиции в объекты, связанные с чемпионатом мира по футболу 2018 года, - рассказал заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.

В конце ноября проект бюджета рассмотрят депутаты городской думы.