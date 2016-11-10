В 2017 году в Екатеринбурге ожидается дефицит бюджета

10 ноября 2016, 17:47 / Экономика

Ожидаемый дефицит городского бюджета в 2017 году составит 866 миллионов рублей - 5% от объёма доходов, пишет пресс-служба администрации Екатеринбурга. 

Планируемые доходы городской казны в следующем году составят 33 млрд 264 млн руб., расходы - 34 млрд 130 млн руб. Основными источниками доходов бюджета традиционно станут налоги (на доходы физических лиц, на вменённый доход, земельный) и поступления от аренды за неразграниченные земли и реализацию иного имущества. 

Главный финансовый документ уральской столицы сохранит основные параметры 2016 года, в том числе социальную направленность. Расходы на образование составят 52,3%, на социальную политику - 10,9%, на культуру - 2,8%, на здравоохранение - 2,7%.

- Бюджет вносится на три года - это признак стабильности экономики. В прошлый раз мы принимали бюджет на один год. Трёхлетнее планирование бюджета дает право заключать долгосрочные контракты и планировать долгосрочные инвестиции. В следующем году мы хотели бы сохранить объёмы финансирования дорожного ремонта и строительства на уровне не ниже текущего года. Также нам предстоят инвестиции в объекты, связанные с чемпионатом мира по футболу 2018 года, - рассказал заместитель главы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков. 

В конце ноября проект бюджета рассмотрят депутаты городской думы. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Экономика

час назад

Экологи лишили Дегтярск инвестора. Сурьмяной завод отдадут Асбесту
Национальная сурьмяная компания (НСК) после остановки проекта в Дегтярске не уходит из Свердловской области. В сентябре новым генеральным директором стал Александр Савин, который ведёт переговоры об открытии производства на другой площадке.

9 ноября 2016

Депутат Госдумы Александр Петров — о новых законопроектах, которые помогут здравоохранению
Депутат Государственной думы РФ — это человек, действующий в двух плоскостях. По роду законодательной деятельности он не должен зацикливаться лишь на решении сиюминутных проблем, обязан видеть перспективу в развитии страны. И одновременно не должен терять постоянную связь с избирателями своего округа. Члена комитета Госдумы России по охране здоровья, депутат от Свердловской области Александр ПЕТРОВ рассказал, что согласно новым законопроектам в России должны разрешить пересадку сердца детям и легализовать интернет-торговлю лекарствами.

9 ноября 2016

Глава «Россетей» попросил губернатора проверить работу «Роскоммунэнерго»
Губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений областному правительству по итогам встречи с генеральным директором компании «Россети» Олегом Бударгиным. Как стало известно «ОГ», ключевым вопросом стала проблема платёжной дисциплины сбытовых компаний, наносящих ущерб «Россетям». Бударгин прилетел в Екатеринбург из-за саботажа, организованного локальной энергосбытовой компанией Свердловской области.

8 ноября 2016

РосинтерБанк признали банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом РосинтерБанк, входящий в ТОП-100 банковского рейтинга РФ. В Екатеринбурге работало одно отделение на проспекте Ленина, 41.

8 ноября 2016  Реклама

Холодильники Hitachi: японское качество
В вашей семье встал вопрос о покупке нового холодильника? Многообразие представленных сегодня на рынке моделей и производителей делают этот процесс интересным и увлекательным.

2 ноября 2016

Фоторепортаж: WorldSkills Hi-Tech-2016, день второй
Второй день чемпионата WorldSkills Hi-Tech, который проходит в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», открылся пленарным заседанием «Кадровая индустриализация: даёшь промышленный рост»

1 ноября 2016  Реклама

Резьбовая шпилька DIN 975 и сфера ее применения
Одним из самых востребованных крепежных элементов сегодня по праву может считаться шпилька резьбовая DIN 975 чаще всего поставляемая в виде заготовки длинной в один и два метра.

1 ноября 2016

Фоторепортаж: WorldSkills Hi-Tech-2016
Лучшие рабочие страны собрались на III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2016, открывшийся в минувшее воскресенье в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

31 октября 2016

Лучшие рабочие страны приехали на Урал
В Екатеринбурге стартовал III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech.

31 октября 2016

На Урале начался сезон «отмены рейсов». Иностранцы рискуют реже
Из-за ухудшения метеоусловий 31 октября были отменены несколько рейсов: из Кольцово в 8 утра не вылетел самолёт авиакомпании Turkish Airlines, авиакомпания Azur Air отказалась от посадки в Екатеринбурге, приняв решение об уходе на запасной аэродром в Перми.

Последние новости
Что было раньше