Задержанные в Севастополе украинские диверсанты арестованы на два месяца
10 ноября 2016, 17:07 / Политика
Трое сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, задержанных в Севастополе в ходе спецоперации ФСБ, проведут под стражей ближайшие два месяца. Такое решение в четверг, 10 ноября, вынес Ленинский районный суд Севастополя.
- Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца трёх членов диверсионной группы Минобороны Украины, - сообщает ТАСС со ссылкой на источники в суде.
Как ранее сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, диверсионно-террористическая группа была задержана в Севастополе 9 ноября. По информации ведомства, сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым. У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.
По неподтверждённой информации, задержанные планировали серию терактов на военно-морской базе Черноморского флота.
Отметим, случай задержания на территории Российской Федерации украинских диверсантов уже не первый. Так, 10 августа ФСБ России выступила с официальным заявлением о том, что в период с 7 по 9 августа диверсионными группами Главного управления разведки ВСУ было предпринято несколько попыток прорваться на территорию Республики Крым в районе города Армянска. В результате столкновений с украинскими диверсантами погиб один сотрудник ФСБ и один военнослужащий Минобороны РФ. Диверсанты были задержаны, при них было обнаружено большое количество оружия, боеприпасов и взрывчатки. В последующие сутки в Крыму была раскрыта агентурная сеть, состоящая из граждан России и Украины, готовивших теракты, в том числе и на объектах жизнеобеспечения республики.