Задержанные в Севастополе украинские диверсанты арестованы на два месяца

Трое сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины, задержанных в Севастополе в ходе спецоперации ФСБ, проведут под стражей ближайшие два месяца. Такое решение в четверг, 10 ноября, вынес Ленинский районный суд Севастополя.

- Ленинский районный суд Севастополя арестовал на два месяца трёх членов диверсионной группы Минобороны Украины, - сообщает ТАСС со ссылкой на источники в суде.

Как ранее сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, диверсионно-террористическая группа была задержана в Севастополе 9 ноября. По информации ведомства, сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым. У задержанных изъяты взрывные устройства большой мощности, оружие и боеприпасы, средства специальной связи и другие вещественные доказательства их преступной деятельности, в том числе карты-схемы объектов предполагаемых диверсий.

По неподтверждённой информации, задержанные планировали серию терактов на военно-морской базе Черноморского флота.