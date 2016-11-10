Губернатор подписал указ о полномочиях своих заместителей

На интернет-портале правовой информации Свердловской области опубликован указ губернатора Евгения Куйвашева, распределяющий полномочия между первыми вице-губернаторами и заместителями губернатора Свердловской области.

Напомним, региональный парламент уже поддержал назначение первыми вице-губернаторами Владимира Тунгусова и Алексея Орлова.

Одновременно стало известно о назначении заместителями губернатора Александра Высокинского, Павла Крекова, Галины Кулаченко, Азата Салихова, Сергея Швиндта и Сергея Зырянова.