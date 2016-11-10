Мэрия Екатеринбурга рекомендовала украсить город в стиле Огненного петуха

Главный художник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Екатеринбурга Дмитрий Фогель рекомендовал украсить город в оттенках жёлтого и красного.

Как сообщает пресс-служба мэрии столицы Урала, в администрации Екатеринбурга сегодня, 10 ноября, прошло первое заседание организационного комитета по вопросу внешнего оформления областного центра к празднованию Нового года. Глава администрации города Александр Якоб подчеркнул, что все организации Екатеринбурга должны участвовать в новогоднем оформлении, чтобы жители в каждом уголке уральской столицы смогли почувствовать приближение праздника.

Дмитрий Фогель порекомендовал всем организациям при оформлении использовать единый стиль и цветовую гамму.

— Так, поскольку следующий год по восточному календарю — год Огненного Петуха, уместными будут оттенки жёлтого и красного. Для украшения входных групп можно использовать хвойные гирлянды, ели, светодиодные линии и сетки, световые шары и пневматические фигуры, — сказал Фогель.

Он предложил наполнить витрины елями, шармами, светодиодными занавесями, на фасадах зданий использовать дюралайт и световые шнуры, чтобы подчеркнуть архитектурные элементы.

Как писала "ОГ", Александр Якоб подписал постановление о праздничном оформлении города. Так, к 1 декабря на фасадах организаций в уральской столице должно появиться праздничное оформление. Кроме того, в Екатеринбурге с 19 по 29 декабря пройдёт конкурс на лучший новогодний декор.