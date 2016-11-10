В Екатеринбурге состоится закрытие фестиваля "Театральная матрица"

11 ноября. 17:30. В Театре балета "Щелкунчик" состоится закрытие фестиваля "Театральная матрица".

Планируется, что в мероприятии примут участие заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, директор Уральского института управления РАНХиГС Александр Александров.

В этом году свои постановки на фестивале представили творческие коллективы студентов академии из Екатеринбурга, Москвы, Саратова, Владимира, Нижнего Новгорода, Ростова-на Дону, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Кургана.

"Театральная матрица" – это ежегодный фестиваль Президентской академии, в рамках которого выступают как индивидуальные исполнители, так и театральные коллективы филиалов Академии из разных регионов страны. В 2015 году фестиваль прошёл в Ивановском филиале РАНХиГС. Участие в нём приняли более 140 студентов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Владимира, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска, Тамбова, Липецка, Саратова.