"Титановой долине" дополнительно выделят 0,5 млрд рублей на инфраструктуру

Сегодня комитет Свердловского Заксобрания по промышленной, инновационной политике и предпринимательству принял решение предложить региональному правительству при формировании областного бюджета на следующий год выделить ОАО "Особая экономическая зона "Титановая долина" дополнительные средства на завершение строительства инфраструктуры. В 2017 году — не менее 429,5 млн рублей, в 2018 году — не менее 269,5 млн рублей.

Решение было принято на выездном заседании комитета, которе прошло на территории "Титановой долины". Перед тем как принять решение, депутаты выслушали подробный отчёт о ходе развития особой экономической зоны, который представил генеральный директор "долины" Артемий Кызласов.

— Комитет уже в четвёртый раз побывал с выездным заседанием на территории "долины". Сегодня мы впервые увидели конкретные изменения. Построен корпус "ВСМПО - Новые технологии". Внутри идут отделочные работы. Появилась инфраструктура. Конечно, от целевых показателей есть отставание. Оно вызвано недофинансированием объектов инфраструктуры. Из-за этого "долина" теряет резидентов, а новые сюда не идут. Если в голом поле нет инфраструктуры, кто захочет тут строиться? Поэтому мы будем добиваться при принятии бюджета выделения средств на завершение строительства объектов инфраструктуры, — рассказал "ОГ" председатель комитета Альберт Абзалов.

Как рассказал Артемий Кызласов, деньги нужны на строительство очистных сооружений и таможни на въезде. В остальном вся остальная инфраструктура есть.

Некоторые депутаты выступили с критикой в адрес Кызласова, сославшись на то, что он ныне добился целевых показателей, которые были заявлены в 2012 году.

— Думаете, я рад тому, что меня каждый год мордой по столу за это возят? Нет. Но я строю на те деньги, которые есть, — парировал Кызласов.

Напомним, из областного и федерального бюджета на развитие "долины" в период с 2011 по 2016 год было выделено 2792 млн рублей (из которых 1792 млн — региональные средства). На сегодняшний день на территории особой экономической зоны зарегистрированы 10 резидентов. Однако строительные работы на территории ведут лишь два из них: "ВСМПО - Новые технологии" и ООО "Зибиус". Против четырёх резидентов запущена процедура лишения их этого статуса. Перспективы оставшихся четырёх — туманны.