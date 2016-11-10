В Екатеринбурге наградили лучших участковых города
10 ноября 2016, 18:05 / Земства
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб сегодня, 10 ноября, наградил лучшего участкового города капитана Батраза Багаева и его коллег из семи районов города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Урала.
В цирке прошло торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня работников органов внутренних дел. На нём состоялось награждение лучшего участкового Екатеринбурга Батраза Багаева и его коллег из семи районов уральской столицы.
Якоб поздравил Багаева и вручил ему ценный подарок. Также главы районов Екатеринбурга поздравили лучших полицейских областного центра. В этом году ими стали:
- Ленинский район. Участковый уполномоченный отдела полиции №5, старший лейтенант полиции Гамзат Джамбулатов;
- Кировский район. Старший участковый уполномоченный отдела полиции №1, капитан полиции Алексей Аладьин;
- Октябрьский район. Участковый уполномоченный отдела полиции №7, лейтенант полиции Артём Асафов;
- Верх-Исетский район. Участковый уполномоченный отдела полиции №9, майор полиции Александр Зонтов;
- Железнодорожный район. Участковый уполномоченный отдела полиции №10, капитан полиции Ирина Белевич;
- Чкаловский район. Участковый уполномоченный отдела полиции №13, капитан полиции Ринат Манашев;
- Орджоникидзевский район. Старший участковый уполномоченный отдела полиции №15, майор полиции Андрей Иванов.
Напомним, 3 ноября завершилось народное голосование на сайте Управления МВД России по Екатеринбургу. По итогам конкурса "Народный участковый Екатеринбурга - 2016" победу одержал полицейский из микрорайона Академический Батраз Багаев.