В Екатеринбурге наградили лучших участковых города

10 ноября 2016, 18:05 / Земства

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб сегодня, 10 ноября, наградил лучшего участкового города капитана Батраза Багаева и его коллег из семи районов города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Урала.

В цирке прошло торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня работников органов внутренних дел. На нём состоялось награждение лучшего участкового Екатеринбурга Батраза Багаева и его коллег из семи районов уральской столицы.

Якоб поздравил Багаева и вручил ему ценный подарок. Также главы районов Екатеринбурга поздравили лучших полицейских областного центра. В этом году ими стали:

  •  Ленинский район. Участковый уполномоченный отдела полиции №5, старший лейтенант полиции Гамзат Джамбулатов;
  • Кировский район. Старший участковый уполномоченный отдела полиции №1, капитан полиции Алексей Аладьин;
  • Октябрьский район. Участковый уполномоченный отдела полиции №7, лейтенант полиции Артём Асафов;
  • Верх-Исетский район. Участковый уполномоченный отдела полиции №9, майор полиции Александр Зонтов;
  • Железнодорожный район. Участковый уполномоченный отдела полиции №10, капитан полиции Ирина Белевич;
  • Чкаловский район. Участковый уполномоченный отдела полиции №13, капитан полиции Ринат Манашев;
  •  Орджоникидзевский район. Старший участковый уполномоченный отдела полиции №15, майор полиции Андрей Иванов.

Напомним, 3 ноября завершилось народное голосование на сайте Управления МВД России по Екатеринбургу. По итогам конкурса "Народный участковый Екатеринбурга - 2016" победу одержал полицейский из микрорайона Академический Батраз Багаев.

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