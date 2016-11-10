Стала известна кандидатура на пост министра инвестиций и развития Свердловской области

Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских, вероятнее всего, займёт должность своего начальника Алексея Орлова, который стал первым заместителем губернатора. Об этом "ОГ" сообщил источник в региональном кабмине.

Сам Нисковских в беседе с корреспондентом "ОГ" сообщил, что в связи с переходом Орлова на пост первого вице-губернатора он стал и. о. министра инвестиций и развития региона. Однако, по его словам, он не в курсе об официальном назначении на пост министра.

Ранее Дмитрий Нисковских занимал пост заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. К его полномочиям, в частности, относилось решение проблем обманутых дольщиков.