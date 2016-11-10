Егор Мехонцев высоко оценил уровень развития бокса в Екатеринбурге

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев согласен, что Екатеринбург становится столицей бокса.

– Сейчас Екатеринбург, на мой взгляд, набирает обороты, - сказал он "ОГ". - Летом прошло замечательное шоу с боем Сергея Ковалёва. 17 декабря будет проходить бой Александра Поветкина. Изначально выбирали между Москвой и Екатеринбургом, но остановились на последнем. Не знаю, почему. Видимо, понравилось то, как был организован последний бой здесь. В принципе, это, конечно, очень хорошо как для города, так и для области.