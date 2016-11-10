Обзор криминальной хроники четверга, 10 ноября

Екатеринбуржец, ударивший инспектора ДПС, привлечён к ответственности

29-летний житель Екатеринбурга арестован судом на 10 суток по статье 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Как сообщает отделение пропаганды ОГИБДД по Свердловской области, мужчина был задержан в минувшую среду, 9 ноября, на улице Новинской: наряд ДПС обратил внимание на странно передвигавшийся автомобиль ВАЗ-2114. Когда машина была остановлена, оказалось, что от водителя исходит сильный запах спиртного, а сам он начал оказывать активное сопротивление полицейским, выражался в адрес сотрудников полиции в грубой форме и угрожал физической расправой, а затем и вовсе ударил стража порядка по лицу. Пока буйный водитель "отдыхает" на нарах, идёт проверка по факту причинения телесных повреждений представителю власти: её результатом вполне может стать возбуждение уголовного дела по статье 318 УК РФ.

Под Тавдой полиция выявила чёрного лесоруба

Разбиравшийся по делу о внутрисемейном конфликте участковый уполномоченный случайно выяснил, что 54-летний подозреваемый в нанесении побоев сыну к тому же является незаконным рубщиком леса. Как оказалось, преступление было совершено мужчиной ещё год назад в районе деревни Увал. Всего под топор чёрного дровосека попали 25 берёз и 14 осин. Местное лесничество оценило нанесённый ущерб в 60 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений"). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до четырёх лет, сообщает ГУ МВД по Свердловской области.

Выскочившая крышка люка серьёзно повредила автомобиль в Екатеринбурге

Как сообщает служба "Сова", в четверг, 10 ноября, крышка канализационного колодца серьёзно повредила автомашину Ford на улице Миномётчиков. Удар был настолько сильным, что в машине сработали подушки безопасности. По словам хозяйки машины, она везла ребёнка в детский сад. Визуально люк был закрыт, но когда колесо машины на него наехало, крышка колодца вдруг перевернулась, стукнула по днищу и машину сильно подбросило. По предварительным подсчётам, сумма ущерба составляет не менее 100 тыс. рублей.

В Сысерти и Екатеринбурге задержаны подозреваемые в распространении наркотиков

Сыщики Сысертского отдела полиции задержали 35-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, автомобиль Mercedes был остановлен на улице Энгельса. В салоне при досмотре полицейские обнаружили полимерный пакет с наркотическим веществом. При задержании подозреваемый пытался уничтожить улики и отказывался выполнять законные требования полицейских. Позже задержанный пояснил, что купил зелье в Екатеринбурге у 24-летнего знакомого. Сейчас оба мужчины привлечены к ответственности по статьям 228 и 228.1 УК РФ. Покупателю грозит до трёх лет, продавцу - до восьми. Кроме того, за неповиновение полицейским водитель "мерседеса" заплатит штраф 1000 рублей.