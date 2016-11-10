ФАС обвинило Microsoft в нарушении российского законодательства

час назад
Экологи лишили Дегтярск инвестора. Сурьмяной завод отдадут Асбесту
Национальная сурьмяная компания (НСК) после остановки проекта в Дегтярске не уходит из Свердловской области. В сентябре новым генеральным директором стал Александр Савин, который ведёт переговоры об открытии производства на другой площадке.
9 ноября 2016
Депутат Госдумы Александр Петров — о новых законопроектах, которые помогут здравоохранению
Депутат Государственной думы РФ — это человек, действующий в двух плоскостях. По роду законодательной деятельности он не должен зацикливаться лишь на решении сиюминутных проблем, обязан видеть перспективу в развитии страны. И одновременно не должен терять постоянную связь с избирателями своего округа. Члена комитета Госдумы России по охране здоровья, депутат от Свердловской области Александр ПЕТРОВ рассказал, что согласно новым законопроектам в России должны разрешить пересадку сердца детям и легализовать интернет-торговлю лекарствами.
9 ноября 2016
Глава «Россетей» попросил губернатора проверить работу «Роскоммунэнерго»
Губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений областному правительству по итогам встречи с генеральным директором компании «Россети» Олегом Бударгиным. Как стало известно «ОГ», ключевым вопросом стала проблема платёжной дисциплины сбытовых компаний, наносящих ущерб «Россетям». Бударгин прилетел в Екатеринбург из-за саботажа, организованного локальной энергосбытовой компанией Свердловской области.
8 ноября 2016
РосинтерБанк признали банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом РосинтерБанк, входящий в ТОП-100 банковского рейтинга РФ. В Екатеринбурге работало одно отделение на проспекте Ленина, 41.
8 ноября 2016 Реклама
Холодильники Hitachi: японское качество
В вашей семье встал вопрос о покупке нового холодильника? Многообразие представленных сегодня на рынке моделей и производителей делают этот процесс интересным и увлекательным.
2 ноября 2016
Фоторепортаж: WorldSkills Hi-Tech-2016, день второй
Второй день чемпионата WorldSkills Hi-Tech, который проходит в МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО», открылся пленарным заседанием «Кадровая индустриализация: даёшь промышленный рост»
1 ноября 2016 Реклама
Резьбовая шпилька DIN 975 и сфера ее применения
Одним из самых востребованных крепежных элементов сегодня по праву может считаться шпилька резьбовая DIN 975 чаще всего поставляемая в виде заготовки длинной в один и два метра.
1 ноября 2016
Фоторепортаж: WorldSkills Hi-Tech-2016
Лучшие рабочие страны собрались на III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech-2016, открывшийся в минувшее воскресенье в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
31 октября 2016
Лучшие рабочие страны приехали на Урал
В Екатеринбурге стартовал III Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech.
31 октября 2016
На Урале начался сезон «отмены рейсов». Иностранцы рискуют реже
Из-за ухудшения метеоусловий 31 октября были отменены несколько рейсов: из Кольцово в 8 утра не вылетел самолёт авиакомпании Turkish Airlines, авиакомпания Azur Air отказалась от посадки в Екатеринбурге, приняв решение об уходе на запасной аэродром в Перми.