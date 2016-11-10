ФАС обвинило Microsoft в нарушении российского законодательства

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила дело в отношении Microsoft по признакам злоупотребления доминирующим положением. Основанием для возбуждения дела стала жалоба "Лаборатории Касперского".

- Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении компании Microsoft по признакам нарушения статьи 10 закона о защите конкуренции, касающейся злоупотреблением доминирующим положением на рынке, - приводит ТАСС слова замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

Голомолзин также уточнил, что дело возбуждено после жалобы "Лаборатории Касперского", передает РИА Новости.