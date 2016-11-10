Анатолий Голышев подписался на "ОГ"

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев побывал в гостях у "ОГ". Хоккеист пообщался с журналистами, а также оформил годовую подписку на газету.

Фото: Александр Зайцев

Напомним, что на прошлой неделе Голышев в составе сборной России одержал победу в Кубке Карьяла. Россияне одолели финнов (5:1), шведов (3:2) и чехов (3:0). Сам Анатолий открыл счёт своим шайбам за основную сборную, сделав дубль в матче против Финляндии.