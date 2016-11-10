В театре "Щелкунчик" состоится пресс-конференция, посвящённая особенностям освещения в СМИ информации о людях с ограниченными возможностями здоровья
10 ноября 2016, 19:55
11 ноября.13:00. В муниципальном театре балета "Щелкунчик" состоится пресс-конференция ТАСС, посвящённая особенностям освещения в СМИ информации о людях с ограниченными возможностями здоровья.
Президент ассоциации "Особые люди" Татьяна Флеганова и корреспондент ТАСС Ольга Шнайдер в рамках Второй всероссийской открытой научно-практической конференции "Культура и социальная ответственность" расскажут о проблемах формирования толерантного и уважительного отношения к людям с особенностями развития, об условиях и формах интеграции с ними, а также информируют об этических правилах и стилистических стандартах распространения информации в СМИ о людях с ограниченными возможностями здоровья.
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