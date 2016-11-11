В Екатеринбурге открывается выставка Миши Брусиловского

11 ноября 2016, 10:26

11 ноября.17:00. В малом зале  Свердловского отделения Союза художников состоится открытие выставки живописи и графики памяти прославленного уральского мастера Миши Брусиловского из собраний Ирбитского музея изобразительных искусств. Живопись и графику художника  представит директор музея Валерий Карпов.

В экспозиции будут представлены знаковые работы Миши Брусиловского, в том числе, и впервые вывезенная за пределы музея картина  "Несение креста" (2012), явившаяся творческим и духовным завещанием художника. Событием является и экспонирование  таких работ,  как:  "Коты" (1999), "Автопортрет" (1951, 1970-71), "Портрет искусствоведа Г. Холодовой" (1977),  цветные линогравюры "Красная Шапочка", "Золотой Петушок", "Репка"  (1964) и другие  уникальные живописные и графические произведения художника.

Выставка продлится до 30 ноября. Вход для посетителей свободный, с 10:00 до 18:00.

 Мероприятие пройдёт по адресу: Екатеринбург, улица Куйбышева, 97.

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