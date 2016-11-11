Крымская львица поселилась в Екатеринбургском зоопарке

Африканская львица, привезённая недавно из Крыма, переехала из карантинных помещений в свой постоянный вольер. Нового питомца назвали Эмма, исходя из предложений горожан, сообщили в пресс-службе Екатеринбургского зоопарка.

- Горожане прислали более 300 вариантов имён, из которых 6 - с именем Эмма. В одном из писем было даже пояснение: "имя Эмма имеет латинские корни, переводится как "драгоценная", "душевная". Эмма обладает приветливым, солнечным характером, большим личным обаянием и прекрасными перспективами на любом поприще". Львица уже изучила со всех сторон свой новый дом и стала внимательно прислушиваться к рыкам самца, который пока находится в соседней вольере", - рассказали в Екатеринбургском зоопарке.

Напомним, 4-летнюю львицу дожидался её кавалер – давний питомец зоопарка 9-летний лев Эрни. Сотрудники ожидают, что знакомство животных пройдёт без особых проблем: у Эрни добродушный и ласковый характер, а Эмма, уверенная в себе и немного хитрая самка.

Посмотреть на львицу Эмму уже можно на первом этаже павильона "Экзотеррариум".

Фото: львица Эмма в новом доме, Екатеринбургский зоопарк

Фото: лев Эрни, Екатеринбургский зоопарк