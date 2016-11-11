В Екатеринбургской галерее современного искусстваоткрывается выставка Никаса Сафронова

11 ноября 2016, 10:44

18 ноября.11:00. В Екатеринбургской галерее современного искусства для жителей и гостей города открывается выставка известного российского современного художника – Никаса Сафронова "Избранное".

Пресс-показ состоится 17 ноября в 16:00.

Экспозиция объединяет около 100 лучших работ этого автора, академика Российской Академии Художеств, заслуженного художника России. Вы сможете увидеть произведения разных направлений: классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле DreamVision.

Выставка продлится до 5 февраля 2017 г.

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