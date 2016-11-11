Россия удваивает присутствие своих полицейских в миротворческих миссиях ООН

11 ноября 2016, 11:42 / Общество

Россия увеличивает число полицейских, принимающих участие в операциях Организации Объединённых Наций (ООН) по поддержанию мира. Об этом 10 ноября заявил первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Пётр Ильичёв на заседании Совета Безопасности ООН по вопросам полиции.

Он напомнил, что июне на саммите глав полиций государств-членов обсуждались вопросы, связанные с деятельностью полицейских составе миссий ООН.

— В ходе этого мероприятия с российской стороны было объявлено о решении удвоить количество наших полицейских в ОПМ (операции по поддержанию мира - ред.) ООН. И это уже делается, — сказал Ильичёв.

По его словам, Россия также намерена расширять своё участие при подготовке международных полицейских. Так, за последние 16 лет в тренировочном центре города Домодедово прошли подготовку силовики из более чем 50 стран мира, в основном из африканских государств.

— Россия имеет уникальный опыт в области профессиональной подготовки миротворцев, которым мы готовы делиться, — добавил Пётр Ильичёв.

Как уточняет "Российская газета", в настоящее время в составе миротворческих операций ООН служат 35 полицейских из России, 59 военных экспертов и четверо военнослужащих.

Добавим, по имеющейся в распоряжении "ОГ" информации, среди свердловских полицейских есть сотрудники, ранее принимавшие участие в миротворческой миссии ООН. Кроме того, в этом году несколько человек прошли подготовку и готовы к выполнению подобных задач. Однако сведения об этих сотрудниках и их количество является информацией закрытой и распространению не подлежит. Также известно, что ни один свердловский страж порядка в операциях ООН в настоящее время не задействован.

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