Свердловский полицейский попал в двадцатку лучших Всероссийского конкурса "Народный участковый"

11 ноября 2016, 12:19 / Общество

По итогам голосования свердловский полицейский Павел Поторочин вошёл в двадцатку лучших Всероссийского конкурса "Народный участковый". Об этом сообщается на сайте, где проводилось голосование.

Онлайн -голосование завершилось в четверг, 10 ноября. По его итогам участковый из Богдановича Павел Поторочин получил 1917 голосов. Победителем стал майор полиции из Татарстана Айдар Файзуллин — его поддержали 81719 граждан. В тройку также вошли капитан Джалиль Янмурзаев из Чеченской республики и капитан Александр Загоровский из Владимирской области.

Как отмечает МВД России, победителя в итоге определят не по абсолютному числу полученных голосов, на основании индекса доверия граждан. Этот индекс означает следующее: количество полученных голосов соотносится с численностью населения, проживающего в регионе, который представляет полицейский.

Награждение лучших полицейских страны пройдёт 17 ноября в канун профессионального праздника - Дня участкового уполномоченного полиции.

Напомним,  капитан полиции из Богдановича Павел Поторочин одержал победу на региональном этапе конкурса МВД России "Народный участковый". На Среднем Урале в финал вышли 10 полицейских. Всего в конкурсе приняли участие 35 участковых.

В Екатеринбурге также определяли лучших участковых города. Победу в конкурсе одержал капитан Батраз Багаев из Академического.

Фото: http://www.ural.kp.ru/daily

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