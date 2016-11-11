По итогам 2016 года газопроводы подтянут к 5000 свердловских домов

К концу нынешнего года на Среднем Урале появится возможность подключить к газу 5 тыс. частных домов, в которых проживает более 10 тыс. человек.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в нынешнем году областной бюджет выделил на строительство новых газопроводов в три раза больше средств, чем планировалось изначально. В итоге на развитие газораспределительной сети нашего региона израсходовано около 1,2 млрд рублей: свыше 600 млн рублей из областной казны и более 500 млн рублей из внебюджетных источников.

Это позволило в 38 населённых пунктах Свердловской области начать реализацию 50 инвестиционных проектов, 38 из которых будут завершены к концу года.