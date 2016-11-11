По итогам 2016 года газопроводы подтянут к 5000 свердловских домов

11 ноября 2016, 12:27 / Земства

К концу нынешнего года на Среднем Урале появится возможность подключить к газу 5 тыс. частных домов, в которых проживает более 10 тыс. человек.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в нынешнем году областной бюджет выделил на строительство новых газопроводов в три раза больше средств, чем планировалось изначально. В итоге на развитие газораспределительной сети нашего региона израсходовано около 1,2 млрд рублей: свыше 600 млн рублей из областной казны и более 500 млн рублей из внебюджетных источников.

Это позволило в 38 населённых пунктах Свердловской области начать реализацию 50 инвестиционных проектов, 38 из которых будут завершены к концу года.

— Исходя из задач, поставленных губернатором Евгением Куйвашевым перед областным правительством, главный акцент в этой работе смещён именно на жилой сектор. Для людей подключение к газу — это уют и тепло в домах, экономия на коммунальных расходах. А для муниципалитетов — возможность ухода от неэффективных котельных и убыточных централизованных систем теплоснабжения, — прокомментировал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Земства

час назад

Зимний Серов
Молодой фотокорреспондент «ОГ» Павел Ворожцов впервые побывал в Серове. Пятый по численности город Свердловской области напомнил ему екатеринбургский Уралмаш, только более ухоженный.

10 ноября 2016

Средний Урал под натиском снежной стихии
На Средний Урал обрушилась снежная стихия. За два дня, с 8 по 10 ноября, в регионе выпала почти половина месячной нормы осадков — до     21-24 см снега. Фотокорреспонденты «Областной газеты» побывали в Екатеринбурге, на Тюменском и Серовском трактах и запечатлели уральскую ноябрьскую зиму.

8 ноября 2016

«Верю в средний бизнес»
Глава Верхней Туры считает, что его город пора освободить от приставки «моно».

8 ноября 2016

Самые красивые деревни Среднего Урала могут объединиться в ассоциацию
Недавно Общественная палата РФ опубликовала путеводитель по самым красивым деревням России. Пока в него вошли восемь селений. Четыре из них находятся в Архангельской области, два — в Бурятии, по одному — в Карелии и Ярославской области. В нашей области живописных населённых пунктов тоже хватает, но пока их нет даже в списке кандидатов.

7 ноября 2016

Главный ветинспектор региона: «Количество станций сокращается, оборудование не менялось лет двадцать»
Ветеринарные врачи стоят на страже здоровья в первую очередь не зверей, а людей. Как обстоят дела в этой сфере на Среднем Урале, мы поговорили с директором Департамента ветеринарии Свердловской области — главным государственным ветинспектором Свердловской области Евгением Трушкиным.

7 ноября 2016

Дополнительное образование
Мэры дали несколько уроков своим коллегам, не сдавшим «экзамен» по строительству садиков

5 ноября 2016

Вкусная ярмарка открылась в Екатеринбурге
В Екатеринбурге проходит ярмарка выходного дня

3 ноября 2016

Прогулка по Алапаевску
По пути на интервью с главой Алапаевска Станиславом Шаньгиным наш фотокорреспондент запечатлел виды города.

2 ноября 2016

Алапаевцы едут в Питер
Мэр Алапаевска — о кадровом голоде и нехватке школ.

2 ноября 2016

Тагильские новосёлы заехали в дом без воды
Жители 14-этажной новостройки по улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле отпраздновали новоселье ещё 1 октября, но холодной воды у них нет до сих пор. Люди вынуждены ходить по воду в соседние дома или пользоваться покупной.

Последние новости
Что было раньше