По итогам 2016 года газопроводы подтянут к 5000 свердловских домов
11 ноября 2016, 12:27 / Земства
К концу нынешнего года на Среднем Урале появится возможность подключить к газу 5 тыс. частных домов, в которых проживает более 10 тыс. человек.
Как сообщает департамент информполитики губернатора, в нынешнем году областной бюджет выделил на строительство новых газопроводов в три раза больше средств, чем планировалось изначально. В итоге на развитие газораспределительной сети нашего региона израсходовано около 1,2 млрд рублей: свыше 600 млн рублей из областной казны и более 500 млн рублей из внебюджетных источников.
Это позволило в 38 населённых пунктах Свердловской области начать реализацию 50 инвестиционных проектов, 38 из которых будут завершены к концу года.
— Исходя из задач, поставленных губернатором Евгением Куйвашевым перед областным правительством, главный акцент в этой работе смещён именно на жилой сектор. Для людей подключение к газу — это уют и тепло в домах, экономия на коммунальных расходах. А для муниципалитетов — возможность ухода от неэффективных котельных и убыточных централизованных систем теплоснабжения, — прокомментировал замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов.