Российские ракеты будут защищать при помощи боевых роботов

В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) Минобороны РФ прошли войсковые испытания новейшей роботизированной системы охраны стационарных объектов. Ожидается, что в ближайшее время стационарный робототехнический комплекс (СРК) с широкой линейкой оптико-электронных устройств заступит на боевое дежурство на стартовых позициях ракетных полков шахтного базирования, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

- В рамках испытаний система подтвердила свою надёжность: условным диверсантам не удалось незамеченными проникнуть к охраняемым объектам, - сообщили в пресс-службе. - СРК оснащен современным стрелковым и гранатомётным комплексами, позволяющими вести прицельный огонь в круговом секторе обстрела по команде наводчика-оператора на дальности до 400 метров.

Кроме того, по информации оборонного ведомства, исследовательская группа уже определила возможности применения аналогичного мобильного роботизированного комплекса (МРК). Он сможет встать на дежурство по охране подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК), находящихся в разных степенях боевой готовности. Комплекс имеет возможность наводить оружие, сопровождать и поражать цели в автоматическом и полуавтоматическом режимах, он оснащен оптико-электронной и радиолокационными средствами разведки.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Правда, пока мобильные дивизии РВСН планируется дооснастить боевыми противодиверсионными машинами (БПМД) "Тайфун-М", также специально разработанными для охраны и обороны ракетных комплексов. В 2016 году "тайфунами" планируется оснастить все соединения, на вооружении которых стоят мобильные комплексы РВСН "Ярс". На Среднем Урале подобное соединение дислоцировано под Нижним Тагилом.