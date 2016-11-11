На Среднем Урале создаётся Департамент молодёжной политики

В Свердловской области появится отдельный Департамент молодёжной политики. Такой вывод следует из подписанного губернатором Евгением Куйвашевым указа о правительстве и исполнительных органах власти.

Напомним, ранее это направление курировал Леонид Рапопорт. Министерство, которое он возглавляет, теперь переименовывается в министерство физической культуры и спорта (из названия исчезает словосочетание "и молодёжной политики").

Как пояснили в департаменте информполитики главы региона, решение о создании отдельной структуры стало продолжением системной работы по проведению эффективной молодёжной политики, которую губернатор Евгений Куйвашев считает очень важной для формирования у будущих поколений чувства ответственности за свою жизнь и судьбу всей страны.