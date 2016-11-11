Суд оценил сломанный позвоночник жительницы Каменска-Уральского в 50 тысяч рублей

Свердловский областной суд взыскал с бассейна ООО "СОК "Синара" 50 тыс. рублей в пользу жительницы Каменска-Уральского за сломанный позвонок.

Как сообщает пресс-служба облсуда региона, женщина получила травму 2 ноября прошлого года. Поплавав в бассейне, она собралась покинуть здание, но поскользнулась на крыльце и упала. Крыльцо не было обработано противогололёдной посыпкой, а также не имелось противоскользящих ковриков. После падения свердловчанка попала в больницу, где медики ей диагностировали компрессионный перелом позвонка L2 (поясничный отдел). На лечение у неё ушло более трёх месяцев. Поправившись, женщина подала иск в Синарский районный суд Каменска-Уральского с требованием взыскать со спорткомплекса 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Женщина посчитала, что она получила травму по вине сотрудников комплекса, которые ненадлежащим образом выполнили обязанности по обслуживанию здания и прилегающей к нему территории. Представитель ответчика же был уверен в том, что истица травмировалась в другом месте, а боль, которую она испытала после падения, стала следствием старых болезней.

—Изучив доказательства и выслушав доводы сторон, суд встал на сторону истицы, посчитав позицию представителя оздоровительного учреждения голословной. Владелец здания обязан содержать свое имущество в таком состоянии, которое обеспечивает безопасность для окружающих. Суд частично удовлетворил требования истицы — взыскал с ООО «"Спортивно-оздоровительный комплекс "Синара" 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, — отметили в облсуде.

Ответчик попытался обжаловать это решение в Свердловском областном суде, но безуспешно. Вышестоящая инстанция признала решение законным и обоснованным.