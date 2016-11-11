Губернатор своим указом определил структуру правительства и исполнительных органов власти

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о правительстве и исполнительных органах госвласти Среднего Урала.

Одна из перемен, предусмотренных этим документом, имеет отношение к деятельности свердловских СМИ. Согласно указу, статус департамента информационной политики губернатора, ранее существовавшего в структуре администрации губернатора, повышен до позиции исполнительного органа государственной власти Свердловской области. Как сообщили в департаменте информполитики главы региона, такие изменения направлены на повышение эффективности и оптимизацию господдержки для средств массовой информации Среднего Урала.