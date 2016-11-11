Два школьных автобуса столкнулись под Каменском-Уральским из-за плохо очищенной от снега дороги

11 ноября 2016, 13:25 / Земства

В среду, 9 ноября, около 15:00 в селе Сипавском столкнулись два школьных автобуса, в результате чего трое детей госпитализированы, ещё четверо - находятся на амбулаторном лечении. Авария произошла на плохо очищенной от снега дороге, сообщил "ОГ" пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

По словам руководителя пресс-службы, никто из водителей автотранспорта не позвонил в органы полиции. Директор Пироговской средней школы, которой принадлежат автобусы, сообщил о ДТП спустя только 40 минут. 

- Установлено, что в момент аварии на сельской дороге никого кроме автобусов не было. Водители транспортных средств, заметив друг друга, ударили по тормозам. Однако столкновения на заснеженной дороге им избежать не удалось. Автобус, перевозивший 20 детей, двигался со скоростью 27 км/ч, а пустой автобус - со скоростью 30 км/ч. Сотрудники полиции Каменска-Уральского завели административное делопроизводство на главу сельской администрации, ответственного за содержание дороги, - прокомментировал ситуацию Валерий Горелых.

Когда полицейские узнают заключения врачей о тяжести травм, полученных детьми в ДТП, то решится вопрос о привлечении водителя школьного автобуса к ответственности. По словам руководителя пресс-службы, ребята в день аварии не обращались за медицинской помощью, однако, в четверг семь школьников, по настоянию родителей, всё же пришли на приём к врачу.

Добавим,  прокуратура и следственный комитет Свердловской области совместно с сотрудниками ГИБДД проводят доследственную проверку по факту лобового столкновения двух школьных автобусов.

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Новое в рубрике Земства

час назад

Зимний Серов
Молодой фотокорреспондент «ОГ» Павел Ворожцов впервые побывал в Серове. Пятый по численности город Свердловской области напомнил ему екатеринбургский Уралмаш, только более ухоженный.

10 ноября 2016

Средний Урал под натиском снежной стихии
На Средний Урал обрушилась снежная стихия. За два дня, с 8 по 10 ноября, в регионе выпала почти половина месячной нормы осадков — до     21-24 см снега. Фотокорреспонденты «Областной газеты» побывали в Екатеринбурге, на Тюменском и Серовском трактах и запечатлели уральскую ноябрьскую зиму.

8 ноября 2016

«Верю в средний бизнес»
Глава Верхней Туры считает, что его город пора освободить от приставки «моно».

8 ноября 2016

Самые красивые деревни Среднего Урала могут объединиться в ассоциацию
Недавно Общественная палата РФ опубликовала путеводитель по самым красивым деревням России. Пока в него вошли восемь селений. Четыре из них находятся в Архангельской области, два — в Бурятии, по одному — в Карелии и Ярославской области. В нашей области живописных населённых пунктов тоже хватает, но пока их нет даже в списке кандидатов.

7 ноября 2016

Главный ветинспектор региона: «Количество станций сокращается, оборудование не менялось лет двадцать»
Ветеринарные врачи стоят на страже здоровья в первую очередь не зверей, а людей. Как обстоят дела в этой сфере на Среднем Урале, мы поговорили с директором Департамента ветеринарии Свердловской области — главным государственным ветинспектором Свердловской области Евгением Трушкиным.

7 ноября 2016

Дополнительное образование
Мэры дали несколько уроков своим коллегам, не сдавшим «экзамен» по строительству садиков

5 ноября 2016

Вкусная ярмарка открылась в Екатеринбурге
В Екатеринбурге проходит ярмарка выходного дня

3 ноября 2016

Прогулка по Алапаевску
По пути на интервью с главой Алапаевска Станиславом Шаньгиным наш фотокорреспондент запечатлел виды города.

2 ноября 2016

Алапаевцы едут в Питер
Мэр Алапаевска — о кадровом голоде и нехватке школ.

2 ноября 2016

Тагильские новосёлы заехали в дом без воды
Жители 14-этажной новостройки по улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле отпраздновали новоселье ещё 1 октября, но холодной воды у них нет до сих пор. Люди вынуждены ходить по воду в соседние дома или пользоваться покупной.

Последние новости
Что было раньше