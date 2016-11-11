Два школьных автобуса столкнулись под Каменском-Уральским из-за плохо очищенной от снега дороги

В среду, 9 ноября, около 15:00 в селе Сипавском столкнулись два школьных автобуса, в результате чего трое детей госпитализированы, ещё четверо - находятся на амбулаторном лечении. Авария произошла на плохо очищенной от снега дороге, сообщил "ОГ" пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По словам руководителя пресс-службы, никто из водителей автотранспорта не позвонил в органы полиции. Директор Пироговской средней школы, которой принадлежат автобусы, сообщил о ДТП спустя только 40 минут.

- Установлено, что в момент аварии на сельской дороге никого кроме автобусов не было. Водители транспортных средств, заметив друг друга, ударили по тормозам. Однако столкновения на заснеженной дороге им избежать не удалось. Автобус, перевозивший 20 детей, двигался со скоростью 27 км/ч, а пустой автобус - со скоростью 30 км/ч. Сотрудники полиции Каменска-Уральского завели административное делопроизводство на главу сельской администрации, ответственного за содержание дороги, - прокомментировал ситуацию Валерий Горелых.

Когда полицейские узнают заключения врачей о тяжести травм, полученных детьми в ДТП, то решится вопрос о привлечении водителя школьного автобуса к ответственности. По словам руководителя пресс-службы, ребята в день аварии не обращались за медицинской помощью, однако, в четверг семь школьников, по настоянию родителей, всё же пришли на приём к врачу.

Добавим, прокуратура и следственный комитет Свердловской области совместно с сотрудниками ГИБДД проводят доследственную проверку по факту лобового столкновения двух школьных автобусов.