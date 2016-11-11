ЦБ зафиксировал серию хакерских атак на российские банки

Банк России зафиксировал серию хакерских атак на крупные банки нашей страны.

— Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России фиксирует атаки на ряд крупных банков. В них участвуют бот-сети, состоящие из так называемых устройств "интернета-вещей". Мощность атак — средняя. Нарушений доступности сервисов банков не фиксировалось. Соответствующая информация доведена до правоохранительных органов и сотрудников Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА), — прокомментировали "ОГ" в пресс-службе Банка России.

Говоря проще, десятки компьютеров из разных стран мира своими ложными запросами попытались перегрузить онлайн-сервисы банков. Среди финансовых учреждений, пострадавших от нападения хакеров, был и Сбербанк.