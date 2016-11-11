В Екатеринбурге пройдёт региональная конференция ОНФ

12 ноября. 10:00. В Екатеринбурге пройдёт региональная конференция Общероссийского народного фронта в Свердловской области.

Мероприятие будет состоять из двух частей – работы дискуссионных площадок и пленарного заседания. Их участники обсудят проблемы, над которыми работает региональное отделение, будут озвучены планы на 2017 год.

По итогам работы дискуссионных площадок будут сформированы общественные предложения в адрес руководства региона.

В региональном Форуме действий ОНФ примут участие:

​ члены регионального штаба и ревизионной комиссии ОНФ

​ эксперты и активисты

​ главы министерств правительства Свердловской области

​ представители органов исполнительной власти

​ представители муниципалитетов

​ представители органов законодательной власти.

Заседание состоится по адресу: Екатеринбург, ул.ица Куйбышева, 30 (Уральский государственный горный университет), 2 этаж.

Программа: