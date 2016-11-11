В Екатеринбурге пройдёт региональная конференция ОНФ

11 ноября 2016, 13:48

12 ноября. 10:00. В Екатеринбурге пройдёт региональная конференция Общероссийского народного фронта в Свердловской области.

 Мероприятие будет состоять из двух частей – работы дискуссионных площадок и пленарного заседания. Их участники обсудят проблемы, над которыми работает региональное отделение, будут озвучены планы на 2017 год.

По итогам работы дискуссионных площадок будут сформированы общественные предложения в адрес руководства региона.

В региональном Форуме действий ОНФ примут участие:

  • ​ члены регионального штаба и ревизионной комиссии ОНФ
  • ​ эксперты и активисты
  • ​ главы министерств правительства Свердловской области
  • ​ представители органов исполнительной власти
  • ​ представители муниципалитетов
  • ​ представители органов законодательной власти.

Заседание состоится по адресу: Екатеринбург, ул.ица Куйбышева,  30 (Уральский государственный горный университет), 2 этаж.

Программа:

  • 10:00 – 10:55 . Регистрация участников
  • 11:00 – 12:30. Работа тематических дискуссионных площадок:
  • 12:30 – 13:00. Перерыв
  • 13:00 – 13:45. Пленарное заседание
  • 13:45. Пресс-подход
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

Последние новости
Что было раньше