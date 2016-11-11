В Екатеринбурге пройдёт региональная конференция ОНФ
11 ноября 2016, 13:48
12 ноября. 10:00. В Екатеринбурге пройдёт региональная конференция Общероссийского народного фронта в Свердловской области.
Мероприятие будет состоять из двух частей – работы дискуссионных площадок и пленарного заседания. Их участники обсудят проблемы, над которыми работает региональное отделение, будут озвучены планы на 2017 год.
По итогам работы дискуссионных площадок будут сформированы общественные предложения в адрес руководства региона.
В региональном Форуме действий ОНФ примут участие:
- члены регионального штаба и ревизионной комиссии ОНФ
- эксперты и активисты
- главы министерств правительства Свердловской области
- представители органов исполнительной власти
- представители муниципалитетов
- представители органов законодательной власти.
Заседание состоится по адресу: Екатеринбург, ул.ица Куйбышева, 30 (Уральский государственный горный университет), 2 этаж.
Программа:
- 10:00 – 10:55 . Регистрация участников
- 11:00 – 12:30. Работа тематических дискуссионных площадок:
- 12:30 – 13:00. Перерыв
- 13:00 – 13:45. Пленарное заседание
- 13:45. Пресс-подход
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