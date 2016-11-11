Свердловчане стали реже умирать от алкогольных отравлений

7 минут назад
Microsoft выписали антивирусное
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении корпорации Microsoft. После жалобы российской компании «Лаборатория Касперского» американского софтверного гиганта обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, что нарушает федеральный закон «О защите конкуренции».
7 минут назад
Эпидемии ВИЧ нет?
На этой неделе в областном правительстве состоялось внеочередное заседание координационной комиссии по противодействию распространению вируса иммунодефицита человека с участием делегации из Министерства здравоохранения России, которую возглавил заместитель министра Сергей Краевой.
46 минут назад
После ДТП с двумя школьными автобусами троих детей госпитализировали
В среду, 9 ноября, в селе Сипавском под Каменском-Уральским в лобовое столкновение попали два школьных автобуса, причём обе машины принадлежат одной и той же школе. Трое пострадавших детей госпитализированы. По факту ДТП прокуратура Свердловской области проводит проверку.
час назад
Добровольцев «серебряного возраста» становится больше
В Екатеринбурге завершился XIV Добровольческий форум Свердловской области, который дал старт традиционным дням милосердия. Деятельность волонтёров старшего поколения стала одной из ключевых тем дискуссий на нём.
час назад
Кино в песнях и кружевах
В Свердловской области прошёл восьмой Фестиваль клубного движения среди граждан пожилого возраста и инвалидов.
час назад
Единовременную выплату получат все пенсионеры
В январе 2017 года пенсионеры, получающие пенсию по линии ПФР и постоянно проживающие в РФ — работающие и неработающие, получат единовременную выплату в размере 5 000 рублей. В том числе и военные пенсионеры, что ранее не планировалось.
час назад
Погранцы решили поставить свой памятник
Ветераны областной общественной организации «Граница» приняли решение установить в Екатеринбурге, в ЦПКиО имени Маяковского, памятник «Пограничникам Урала».
час назад
Внук чешского легионера ищет на Урале семью возлюбленной его деда
В редакцию «ОГ» обратились представители жителя Чехии Эвжена Марэла. Мужчина разыскивает родственников возлюбленной своего деда, который жил в Екатеринбурге в начале прошлого века.
час назад
Ветераны добились строительства корта
О радостном событии — открытии в Екатеринбурге во дворе дома на улице Металлургов, 18а футбольной площадки, пенсионерка Надежда Рябова в первую очередь сообщила в редакцию «Областной газеты», поскольку два года назад именно мы написали о перипетиях устройства корта.
2 часа назад
Чужие среди своих
Из-за 300 рублей пенсионеров в Кировграде разделили на «приезжих» и «своих».