Свердловчане стали реже умирать от алкогольных отравлений

За январь-сентябрь 2016 года смертность от алкогольных отравлений на Среднем Урале снизилась на 25,6%.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, такие данные прозвучали на коллегии областного минздрава. По данным врачей, средний показатель смертности из-за всех возможных причин в Свердловской области тоже стал меньше, но всего лишь на 1,4% по сравнению с аналогичными данными 2015 года. Однако одновременно отмечается, что количество смертей людей трудоспособного возраста уменьшилось на 4,6%. Возможно, это косвенно связано с тем, что смертность от последствий дорожно-транспортных происшествий сократилась на 5,9%.