Призывников в поездах дальнего следования будут кормить в вагонах-ресторанах

Начиная с осени 2016 года все новобранцы, оправленные к месту прохождения службы в воинских эшелонах, будут обеспечиваться питанием в вагонах ресторанах, если ехать предстоит больше трёх суток. Соответствующее решение о включении в составы эшелонов вагона-ресторана было принято руководством военного ведомства, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Всего в осеннюю призывную кампанию минобороны запланировало 18 таких эшелонов с ресторанным питанием.

- Приготовлением горячего питания в эшелонах будут заниматься квалифицированные повара, - сообщили представители ведомства. - Меню будет состоять из продуктов улучшенного ассортимента типовой раскладки, которые используются в обычных столовых: холодная закуска, три блюда, хлеб, масло, сахар, чай, сок и хлебобулочные изделия в индивидуальной упаковке.

Также для призывников в поездах будут работать буфеты, где можно приобрести хлебобулочные изделия, соки, минеральную воду и другие продукты.

Отметим, раньше призывники на время следования к месту службы обеспечивались лишь сухими пайками. В зависимости от времени в пути это были либо армейские односуточные индивидуальные рационы питания, либо групповые комплекты, рассчитанные на несколько дней.

Как сообщалось ранее, до конца года на срочную службу будет направлено почти 3000 свердловчан в возрасте от 18 до 27 лет.

Фото: департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ