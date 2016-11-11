Всего шесть российских банков теперь смогут хранить средства федерального бюджета

Казначейство России резко ужесточило требования к банкам, претендующим на хранение средств федерального бюджета. Как сообщает "РГ", новым требованиям соответствуют всего шесть банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк и "ВТБ 24".

Напомним, все эти шесть банков имеют свои отделения на территории Свердловской области.

Резкое сокращение количества финансовых учреждений, имеющих право хранить на своих депозитах средства федерального бюджета, произошло из-за того, что Казначейство России своим приказом поднял планку размера собственного капитала кредитной организации, претендующей на допуск к работе с госсредствами.

Причём речь идёт об увеличении в 50 раз. Если раньше достаточным считался размер собственных средств в 5 млрд рублей, то теперь он увеличен до 250 млрд рублей.