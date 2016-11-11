В субботу пройдут похороны погибших рабочих Завода имени Калинина

11 ноября 2016, 14:55 / Общество

 Завтра, 12 ноября состоятся похороны рабочих. Также руководство Машиностроительного завода имени Калинина (ЗиК) окажет материальную помощь семьям погибших и пострадавшим при обрушении кровли здания. Об этом "ОГ" сообщил заместитель генерального директора предприятия, депутат Екатеринбургской городской думы Александр Косинцев.

В настоящее время в центральной городской клинической больнице №23 Екатеринбурга находятся 14 работников завода. Медики уже не опасаются за жизнь сотрудника, пострадавшего больше всех. На следующей неделе готовятся покинуть больничные палаты семеро пострадавших, а остальные продолжат лечение. Завод также перечислил больнице 1 млн рублей на лечение работников.

—У нас было принято решение об оказании материальной помощи семьям погибших — они получат по 1 млн. рублей. Кроме того, мы возьмём на себя расходы на организацию похорон. Получившим условно лёгкие увечья выделят по 100 тыс. рублей и 500 тыс. рублей тем, кто получил тяжёлые увечья. Сначала мы предполагали, что у нас такой один сотрудник, но, рассмотрев законодательство по охране труда, мы посчитали сотрясение мозга тоже тяжёлым увечьем. Таких травмированных у нас 10 человек, — рассказал "ОГ" Александр Косинцев.

Завтра, 12 ноября, пройдёт погребение жертв несчастного случая на производстве. Погибших рабочих похоронят в двух регионах — в Курганской и Свердловской областях. По словам собеседника, на заводе трудились житель Долматовского района Зауралья, работник из Берёзовского и Каменска-Уральского, а также один екатеринбуржец из посёлка Северка.

Напомним, трагедия на ЗиКе произошла 9 ноября. В результате обрушения кровли между 42-м и 10-м цехами на заводе погибли четыре и пострадали 14 человек.  Следователи задержали директора компании, ремонтировавшей крыши цехов предприятия.

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